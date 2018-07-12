Активісти під стінами Ради пошкодили автомобіль одного з нардепів

В автомобілі перебуває нардеп Павло Пінзенник

Активісти під стінами Верховної ради пошкодили автомобіль одного з народних депутатів. Про це РБК-Україна повідомив заступник глави БПП Олексій Гончаренко.

За його словами, відео з місця події було знято Олексієм Мушаком.

"Це сталось сьогодні. Автомобіль, який пошкоджено, здається, одного з наших колег", - повідомив Гончаренко.

Фото: протест під Радою (РБК-Україна)

Як повідомила журналістка Олена Яхно, в автомобілі перебуває нардеп Павло Пінзенник.

Нагадаємо, на засіданні Київської міської ради сьогодні, 12 липня 2018 року сталася сутичка, є постраждалі.

Як зазначила представниця Київради Наталія Чайка, внаслідок дій активістів були зламані робочі місця 4 депутатів. Активісти також вибили двері на другому поверсі будівлі.

Крім того, Чайка додала, що внаслідок дій активістів постраждали двоє охоронців, наразі правоохоронці допитують свідків.