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Активісти назвали помічника депутата посередником у вбивстві Гандзюк

Новини » Політика    06.11.2018 - 01:13
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Нардеп заперечує свою причетність

Активісти назвали помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського можливим посередником у вбивстві Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА. Це лише виконавці. Ми знаємо хто, коли і скільки їм заплатив. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. Ми знаємо за що саме її вбили. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять", - йдеться у повідомленні.

Так, активісти вважають, що Ігор Павловський передав гроші виконавцям злочину від замовника.

"Посередник між виконавцями злочину та замовником - Ігор Павловський. Раніше судимий", - вказано в заяві.

Разом з тим, нардеп Паламарчук заявив, що до ситуації з нападом на Катерину Гандзюк не має відношення.

"Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні.  Чи засуджую я цей злочин? Авжеж!  І точно не маю до нього  жодного відношення.Крім того ж, в цьому матеріалі написали нісенітницю про те, ніби я є "смотрящим" за Херсонською областю. Повна маячня! ", - йдеться у заяві нардепа, опублікованій на офіційному сайті БПП.

Активісти назвали помічника депутата посередником у вбивстві Гандзюк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що досудове розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк не є засекреченим.

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