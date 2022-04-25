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Активисты "Гринпис" заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии

Фото: Greenpeace заблокировал российский танкер ( eisa-moscow.ru)
Автор: Александр Белоус

"Гринпис" заблокировал танкер, доставивший российскую нефть в Норвегию. Активисты приковали себя цепью к судну в знак протеста против российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала Exxon Mobil в Слагене, примерно в 70 км к югу от столицы Осло.

Активисты, прибывшие на небольшой лодке, приковали себя к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95 тысяч тонн нефти.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", - заявил глава Гринпис Норвегии Фроде Плейм.

Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявила, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно расторгнуть любые контракты на такой импорт из России после вторжения в Украину.

Esso Norway согласилась купить нефть до начала войны и не планирует дальнейших закупок у России, сообщил норвежской ежедневной газете Dagbladet представитель компании.

Напомним, активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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