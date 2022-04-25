Активісти "Грінпіс" заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії

Танкер "Усть-Луга" зараз стоїть на якорі біля нафтового терміналу Exxon Mobil в Слагені, приблизно в 70 км на південь від столиці Осло.

Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти розвантаження 95 тисяч тонн нафти.

"Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна", - заявив глава Грінпіс Норвегії Фроде Плейм.

Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт з Росії після вторгнення в Україну.

Esso Norway погодилася купити нафту до початку війни і не планує подальших закупівель у Росії, повідомив норвезькій щоденній газеті Dagbladet представник компанії.

Нагадавши, активісти Greenpeace заблокували два нафтових танкери біля узбережжя Данії для перевезення 100 тис.тонн російської нафти.