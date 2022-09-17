Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Greenpeace.

"Нужно прекратить финансирование войны!", - добавили в сообщении.

Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.

"Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии.

Также активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании.

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