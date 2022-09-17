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Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії

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Фінляндія, Субота 17 вересня 2022 20:54
Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії Фото: Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовозу у Фінляндії (twitter.com/GreenpeaceSuomi)
Автор: Дмитро Браславський

Активі екологічної організації Greenpeace, 17 вересня, завадили розвантаженню російського газовоза у фінському порту Торніо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Greenpeace.

"Наша демонстрація проти імпорту російського газу завершилася. Активісти зупинили транспортування природного газу", - йдеться у заяві.

Greenpeace заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

"Треба припинити фінансування війни!", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії.

Також, активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії.

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