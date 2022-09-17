Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Greenpeace.

"Треба припинити фінансування війни!", - додали у повідомленні.

Greenpeace заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

"Наша демонстрація проти імпорту російського газу завершилася. Активісти зупинили транспортування природного газу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії.

Також, активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.