"Активисты" ФСБ планировали провокации в Киеве, Житомире и Полтаве 24 августа

"Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне 24 августа", - говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники спецслужбы, по замыслу ФСБ, "митингующие" должны активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

"Они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь - максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ", - рассказали в СБУ.

Организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне.