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"Активісти" ФСБ планували провокації в Києві, Житомирі та Полтаві 24 серпня

Фото: СБУ завадила планам ФСБ провести провокації у трьох регіонах України (volyn com ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановчі "акції протесту" до Дня незалежності. Провокації мали бути у Київській, Житомирській і Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні 24 серпня", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясували співробітники спецслужби, за задумом ФСБ, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.

"Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті своєю чергою - максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - розповіли в СБУ.

Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили семеро проросійських пропагандистів у центральній Україні. Вони виправдовували збройну агресію Росії проти нашої держави.

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