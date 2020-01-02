К активисту Приходько не пускают священника, - Денисова

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова требует восстановления прав арестованного в анексованому Крыму активиста Олега Приходько, к которому не пускают священника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Также она отметила, что Приходько подал два ходатайства администрации пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника.

"Нашим гражданином подано два ходатайства администрации пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено", - написала она.

Она подчеркнула, что это нарушает права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любого вероисповедания, которое закреплено в Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москалькової безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько", - добавила она.

Напомним, украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.