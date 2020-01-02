До активіста Приходька не пускають священника, - Денісова

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова вимагає відновлення прав заарештованого в анексованому Криму активіста Олега Приходька, до якого не пускають священника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Також вона зазначила, що Приходько подав два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника.

"Нашим громадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника, але відповіді так і не отримано", - написала вона.

Вона наголосила, що це порушує права ув'язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії, яке закріплено у Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька", - додала вона.

Нагадаємо, український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.