Активистку Украинского культурного центра в аннексированном Крыму вынудили уволиться

Иллюстративное фото (twitter.com.krymrealii)

После обыска в конце ноября ей неоднократно предлагали написать заявление об увольнении

Активистку Украинского Культурного центра в оккупированном Симферополе Галину Балабан, в квартире которой 28 ноября проходил обыск, вынудили уволиться с работы. Об этом заявил крымский активист Михаил Батрак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение активиста на странице в Facebook.

Балабан работала в Крымском инженерно-педагогическом университете, на кафедре биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности, специалистом по учебно-методической работе.

По его словам, после обыска ей неоднократно предлагали написать заявление об увольнении, но она принципиально этого не делала.

"И вот, недавно, ректор Университета Чингиз Якубов, объяснил Галине, что из-за ее деятельности, просьба уволить ее ему поступали и ранее, но он еще мог это уладить, а вот сейчас если он ее не уволит, то будут проблемы у него лично, также и в университета. Поэтому, как он объяснил Галине, если она не уйдет с работы добровольно, ее уволят по статье, по которой его не возьмут работать даже уборщицей. За это она была вынуждена написать заявление на увольнение из университета. Сегодня был ее последний рабочий день в университете, в котором она работала с 2009 года", - отметил Батрак.

Активист подчеркнул, что ноутбук и телефон, которые были у нее изъяты во время обыска, ей до сих пор не вернули.

Отметим, Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он был основан в 2015 году и выпускает газету на украинском языке.

Напомним, 28 ноября, в аннексированном Россией Симферополе в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики провели обыск.

Ранее, 29 августа в оккупированном Симферополе прошли обыски в активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко.

Позже росСМИ написали, что обыски связаны с подозрением ее и членов ее семьи в связях с "Правым сектором".

2 сентября Павленко выехала из оккупированного полуострова на материковую часть Украины.