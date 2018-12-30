Активістку Українського культурного центру в анексованому Криму змусили звільнитися

Ілюстративне фото (twitter.com.krymrealii)

Після обшуку в кінці листопада їй неодноразово пропонували написати заяву про звільнення

Активістку Української Культурного центру у окупованому Сімферополі Галину Балабан, у квартирі якої 28 листопада проходив обшук, змусили звільнитися з роботи. Про це заявив кримський активіст Михайло Батрак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис активіста на сторінці у Facebook.

Балабан працювала в Кримському інженерно-педагогічному університеті, на кафедрі біології, екології та безпеки життєдіяльності, фахівцем з навчально-методичної роботи.

За його словами, після обшуку їй неодноразово пропонували написати заяву про звільнення, але вона принципово цього не робила.

"І ось, нещодавно, ректор Університету Чингіз Якубов, пояснив Галині, що через її діяльність, прохання звільнити її йому надходили і раніше, але він ще міг це владнати, а ось зараз якщо він її не звільнить, то будуть проблеми у нього особисто, також і у університету. Тому, як він пояснив Галині, якщо вона не піде з роботи добровільно, її звільнять за статтею, з якою її не візьмуть працювати навіть прибиральницею. Через це вона була змушена написати заяву на звільнення з університету. Сьогодні був її останній робочий день в університеті, в якому вона працювала з 2009 року", - зазначив Батрак.

Активіст підкреслив, що ноутбук і телефон, які були у неї вилучені під час обшуку, їй досі не повернули.

Зазначимо, Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він був заснований в 2015 році і випускає газету українською мовою.

Нагадаємо, 28 листопада, в анексованому Росією Сімферополі в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики провели обшук.

Раніше, 29 серпня в окупованому Сімферополі пройшли обшуки у активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко.

Пізніше росЗМІ написали, що обшуки пов'язані з підозрою її і членів її сім'ї у зв'язках з "Правим сектором".

2 вересня Павленко виїхала з окупованого півострова на материкову частину України.