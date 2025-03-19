Активісти закликають не підвищувати швидкість руху у Києві: стало відомо чому

Сім громадських організацій, що працюють у сфері безпеки дорожнього руху, звернулися до начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка із закликом не допустити підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих вулицях столиці. Вони наголошують, що таке рішення може призвести до збільшення кількості ДТП, травм і смертельних випадків на дорогах.

До спільного звернення долучилися організації U-Cycle, "Пасажири Києва", Vision Zero, Доступно.ua, "Екодія", ЦЕДЕМ та MotoHelp. Активісти нагадують, що забезпечення безпеки киян є одним із ключових пріоритетів КМВА, і закликають провести робочу нараду з профільними структурами для ухвалення відповідних заходів.

Зокрема, організації виступають проти підвищення швидкості з 50 до 80 км/год із 1 квітня 2025 року на таких ділянках:

проспект Миколи Бажана,

Столичне шосе,

Наддніпрянське шосе,

Набережне шосе (від мосту Патона до Подолу),

Набережне шосе (від Подолу до мосту Патона),

Набережне шосе (від Подолу до Рибальського),

Набережне шосе (від Рибальського до Подолу),

проспект Романа Шухевича,

проспект Степана Бандери,

Дорога Р-69 (від Великої окружної дороги до меж Києва).

Активісти підкреслюють, що збільшення швидкості на цих ділянках можливе лише за умови повного відповідності вулиць "Методиці прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год", затвердженій Міністерством інфраструктури у 2018 році. Вони наголошують, що наразі ці умови не виконані, а отже, рішення про підвищення швидкості є передчасним і небезпечним.