Активисты призывают не повышать скорость движения в Киеве: стало известно почему

Семь общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения, обратились к начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко с призывом не допустить повышения скоростного режима до 80 км/ч на отдельных улицах столицы. Они отмечают, что такое решение может привести к увеличению количества ДТП, травм и смертельных случаев на дорогах.

К совместному обращению присоединились организации U-Cycle, "Пассажиры Киева", Vision Zero, Доступно.ua, "Екодія", ЦЕДЕМ и MotoHelp. Активисты напоминают, что обеспечение безопасности киевлян является одним из ключевых приоритетов КГГА, и призывают провести рабочее совещание с профильными структурами для принятия соответствующих мер.

В частности, организации выступают против повышения скорости с 50 до 80 км/ч с 1 апреля 2025 года на таких участках:

проспект Николая Бажана,

Столичное шоссе,

Надднепрянское шоссе,

Набережное шоссе (от моста Патона до Подола),

Набережное шоссе (от Подола до моста Патона),

Набережное шоссе (от Подола до Рыбальского),

Набережное шоссе (от Рыбальского до Подола),

проспект Романа Шухевича,

проспект Степана Бандеры,

Дорога Р-69 (от Большой окружной дороги до границ Киева).

Активисты подчеркивают, что увеличение скорости на этих участках возможно только при условии полного соответствия улиц "Методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч", утвержденной Министерством инфраструктуры в 2018 году. Они отмечают, что пока эти условия не выполнены, а значит, решение о повышении скорости является преждевременным и опасным.