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В Росії заарештували активи Ахметова за "фінансування ЗСУ і Азову"

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Понеділок 31 липня 2023 20:42
В Росії заарештували активи Ахметова за "фінансування ЗСУ і Азову" Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У Росії заарештували активи Ріната Ахметова, у справі про фінансування ЗСУ та "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення росЗМІ.

Слідчий комітет звернувся до Басманного районного суду Москви з клопотанням про арешт активів російської "дочки" "Метінвесту".

Після початку бойових дій в Україні їх збиток становив 1,9 млрд руб.

"Справу" розслідували ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету.

"За версією слідства, з квітня 2022 року невстановлені особи з-поміж керівників і бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited фінансували українську армію, а також батальйон "Азов", зокрема й коштом коштів, що надходили з Росії.

Нагадаємо, раніше в Ахметова заявили, що очікують на рішення міжнародних судів проти Росії по активах в Криму.

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Рінат Ахметов Російська Федерація Збройні сили України
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