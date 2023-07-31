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В России арестовали активы Ахметова за "финансирование ВСУ и Азову"

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Понедельник 31 июля 2023 20:42
В России арестовали активы Ахметова за "финансирование ВСУ и Азову" Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В России арестовали активы Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ и "Азова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение РосСМИ.

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста".

После начала боевых действий в Украине их ущерб составил 1,9 млрд. руб.

"Дело" расследовали еще с сентября 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета.

"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе и за счет средств, поступающих из России.

Напомним, ранее в Ахметове заявили, что ожидают решения международных судов против России по активам в Крыму.

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Ринат Ахметов Российская Федерация Вооруженные силы Украины
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