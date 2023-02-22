За активами Путіна та його оточення потрібно полювати юридично, - Кулеба

За активами президента РФ Володимира Путіна, його оточення та їхніх близьких потрібно юридично полювати через війну в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
“Навколо нього (Путіна, – ред.) є ще багато людей, які безпосередньо є співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них треба юридично полювати, і за їхніми родичами, і за їх активами. Вони не повинні жити в комфорті, поки їхні чоловіки, брати, сестри приймають у Москві рішення про скоєння злочинів проти українців”, - заявив Кулеба.
За його словами, у майбутньому Путін та його соратники мають постати перед міжнародним судом. Глава МЗС України також зазначив, що вже є група держав, які працюють над тим, щоби спеціальний трибунал було створено.
Раніше Кулеба заявив, що для встановлення міцного миру у Східній Європі та на всьому Євроатлантичному просторі є кілька умов. Одна з них – трансформація Росії.
Також глава МЗС України закликав НАТО провести зустріч із головами оборонної промисловості
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