ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для забезпечення ЗСУ. Кулеба закликав НАТО провести зустріч із главами оборонної промисловості

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 16:28
Для забезпечення ЗСУ. Кулеба закликав НАТО провести зустріч із главами оборонної промисловості Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна попросила НАТО якнайшвидше організувати зустріч за участю представників збройової промисловості, щоб забезпечити надійне постачання збройних сил зброєю та боєприпасами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За його словами, на форум також мають бути запрошені представники українських компаній зброї.

Кулеба наголосив, що метою зустрічі є розширення співробітництва та посилення синергії.

"Чим скоординованішими ми станемо, тим швидше українська армія прожене російську армію з території України і тим швидше буде відновлено світ у євроатлантичному просторі", - заявив він.

Міністр також порушив питання щодо навчання українських пілотів на Заході.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс допоможе Україні закуповувати зброю та боєприпаси.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни ЄС передати Україні свої запаси боєприпасів, аби допомогти у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку