За активами Путина и его окружения нужно охотиться юридически, - Кулеба

За активами президента РФ Владимира Путина, его окружения и их близких нужно юридически охотиться из-за войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
“Вокруг него (Путина, - ред.) есть еще много людей, которые непосредственно являются соучастниками преступлений. Я вообще считаю, что за ними надо юридически охотиться, и за их родственниками, и за их активами. Они не должны жить в комфорте, пока их мужья, братья, сестры, принимают в Москве решение о совершении преступлений против украинцев”, - заявил Кулеба.
По его словам, в будущем Путин и его соратники должны предстать перед международным судом. Глава МИД Украины также отметил, что уже есть группа государств, которые работают над тем, чтобы специальный трибунал был создан.
Ранее Кулеба заявил, что для установления прочного мира в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве есть несколько условий. Одно из них - трансформация России.
Также глава МИД Украины призвал НАТО провести встречу с главами оборонной промышленности
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