Акт Родченкова: США впервые предъявили обвинения допинг-дилеру

Лира обвинили в попытке подрыва Олимпийских игр в Токио.

Согласно данным прокуратуры, мужчина получил поддельные версии рецептурных препаратов и распространил их среди двух спортсменов. В уголовном иске отмечается, что один из спортсменов - спринтер из Нигерии Блессинг Окагбаре. Женщина получила положительный результат теста на выявление гормона роста.

Согласно закону Родченкова - Лиру уже было предъявлено обвинение. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн долларов.

В то же время это был первый случай обвинения после принятия "акта Родченкова".