Акт непокори режиму. У Росії спалили чотири автомобілі силовиків (відео)
В російському Архангельську спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ. Невідомий спалив чотири автомобілі силовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як пише ГУР, подія сталась 12 квітня на вулиці Попова, 57, Архангельську. Внаслідок пожежі згоріли фургони типу "ГАЗель". Зокрема з автомобілів вогонь перекинувся й на будівлю управління.
"Руйнівна пожежа - черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України... Дякуємо сміливцям, які обрали боротьбу зі злом", - додало ГУР.
Диверсії на території Росії
Після початку повномасштабного вторгнення на території самої Росії почастішали підпали військкоматів, адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури. Ці дії часто пов’язують із протестами проти мобілізації, а також із загальним невдоволенням війною серед частини населення. Підпали найчастіше здійснювались за допомогою "коктейлів Молотова" вночі.
Наприклад, у ніч з 9 на 10 листопада у Московській області Росії спалили ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24.
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