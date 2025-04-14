Акт неповиновения режиму. В России сожгли четыре автомобиля силовиков (видео)

В российском Архангельске вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел. Неизвестный сжег четыре автомобиля силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, происшествие произошло 12 апреля на улице Попова, 57, Архангельске. В результате пожара сгорели фургоны типа "ГАЗель". В частности из автомобилей огонь перекинулся и на здание управления. "Разрушительный пожар - очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины... Спасибо смельчакам, которые выбрали борьбу со злом", - добавило ГУР.