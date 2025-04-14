Акт неповиновения режиму. В России сожгли четыре автомобиля силовиков (видео)
В российском Архангельске вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел. Неизвестный сжег четыре автомобиля силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, происшествие произошло 12 апреля на улице Попова, 57, Архангельске. В результате пожара сгорели фургоны типа "ГАЗель". В частности из автомобилей огонь перекинулся и на здание управления.
"Разрушительный пожар - очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины... Спасибо смельчакам, которые выбрали борьбу со злом", - добавило ГУР.
Диверсии на территории России
После начала полномасштабного вторжения на территории самой России участились поджоги военкоматов, административных зданий и объектов инфраструктуры. Эти действия часто связывают с протестами против мобилизации, а также с общим недовольством войной среди части населения. Поджоги чаще всего осуществлялись с помощью "коктейлей Молотова" ночью.
Например, в ночь с 9 на 10 ноября в Московской области России сожгли вражеский штурмовой вертолет Ми-24.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.