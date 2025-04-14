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Акт неповиновения режиму. В России сожгли четыре автомобиля силовиков (видео)

Понедельник 14 апреля 2025 10:30
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Акт неповиновения режиму. В России сожгли четыре автомобиля силовиков (видео) Фото: в России сожгли четыре автомобиля силовиков (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Архангельске вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел. Неизвестный сжег четыре автомобиля силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, происшествие произошло 12 апреля на улице Попова, 57, Архангельске. В результате пожара сгорели фургоны типа "ГАЗель". В частности из автомобилей огонь перекинулся и на здание управления.

"Разрушительный пожар - очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины... Спасибо смельчакам, которые выбрали борьбу со злом", - добавило ГУР.

Диверсии на территории России

После начала полномасштабного вторжения на территории самой России участились поджоги военкоматов, административных зданий и объектов инфраструктуры. Эти действия часто связывают с протестами против мобилизации, а также с общим недовольством войной среди части населения. Поджоги чаще всего осуществлялись с помощью "коктейлей Молотова" ночью.

Например, в ночь с 9 на 10 ноября в Московской области России сожгли вражеский штурмовой вертолет Ми-24.

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