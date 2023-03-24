Аксьонов та Пригожин створили нову ПВК у Криму: ЗМІ дізналися, як вона працює

Так званий "глава" Криму створив на окупованому півострові свою приватну військову компанію. Командує нею один з головних найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории".

ЗМІ зазначають, що Аксьонов один з небагатьох серед російської еліти підтримує тісний контакт з "кухарем Путіна" та власником "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Ймовірно, вони разом створили в окупованому Криму окреме військове угруповання.

У березні цього року Аксьонов в ефірі кримського телебачення розповів про появу в Криму нового військового підрозділу. ЗМІ стверджують, що йдеться про приватну військову компанію "Конвой".

У Telegram навіть з'явився канал з однойменною назвою. У ньому публікуються заклики вступати до ПВК, а також пропагандистські тексти. Зокрема, конспіративні теорії про те, як Рокфеллери викупили систему водопостачання в Україні і тепер "за допомогою спеціального хімічного складу паралізують ті ділянки мозку, які відповідають за ідентифікацію людини".

За даними видання, формально "Конвой" - це військовий бойовий резерв (БАРС). Учасники підписують два контракти - з ПВК та "Міноборони". За словами одного з членів, зарплата найманців на місяць - близько 200 тисяч рублів, а командування - 300 тисяч. Крім цього, обіцяють землю "у Криму чи Абхазії".

Видання зазначає, що у складі підрозділу служить близько 300 осіб. Позиції "Конвою" знаходяться в сусідній з Кримом Херсонській області.

Хто курує ПВК

"Це ПВК Аксьонова, але все командування - колишні співробітники ПВК Вагнер. Усі - давно знайомі один одному люди", - заявив колишній найманець "Конвою".

ЗМІ встановило, що займається роботою ПВК права рука Пригожина Костянтин Пікалов з позивним "Мазай". Він також є куратором ПВК "Вагнера" в Африці.

Ще одним керівником "Конвою" є Василь Ящиков, який заявляє, що його предок був "козаком та особистим охоронцем імператора Миколи II та імператриці Марії Федорівни".