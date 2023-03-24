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Аксенов и Пригожин создали новую ЧВК в Крыму: СМИ узнали, как она работает

Новина українською →
Крым, Пятница 24 марта 2023 14:07
Аксенов и Пригожин создали новую ЧВК в Крыму: СМИ узнали, как она работает Фото: гауляйтер Крыма Сергей Аксенов (facebook com aksenov rk)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемый "глава" Крыма создал на оккупированном полуострове свою частную военную компанию. Командует ею один из главных наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

СМИ отмечают, что Аксенов один из не многих среди российской элиты поддерживает тесный контакт с "поваром Путина" и владельцем "Вагнера" Евгением Пригожиным. По всей вероятности, они вместе создали в оккупированном Крыму отдельную военную группировку.

В марте этого года Аксенов в эфире крымского телевидения рассказал о появлении в Крыму нового "военного подразделения". СМИ утверждают, что речь идет о частной военной компании "Конвой".

В Telegram даже появился канал с одноименным названием. В нем публикуются призывы вступать в ЧВК, а также пропагандистские тексты. В частности, конспиративные теории о том, как Рокфеллеры выкупили систему водоснабжения в Украине и теперь "с помощью специального химического состава парализуют те участки мозга, которые отвечают за идентификацию человека".

По данным издания, формально "Конвой" - это боевой армейский резерв (БАРС). Участники подписывают два контракта - с ЧВК и "Минобороны". По словам одного из членов, зарплата наемников в месяц - около 200 тысяч рублей, а командования - 300 тысяч. Помимо этого обещают землю "в Крыму или Абхазии".

Издание отмечает, что в составе подразделения служит около 300 человек. Позиции "Конвоя" находятся в соседней с Крымом Херсонской области.

Кто курирует ЧВК

"Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие сотрудники ЧВК Вагнер. Все - давно знакомые друг другу люди", - заявил бывший наемник "Конвоя".

СМИ установило, что курирует работу ЧВК правая рука Пригожина Константин Пикалов с позывным "Мазай". Он также является куратором ЧВК "Вагнера" в Африке.

Аксенов и Пригожин создали новую ЧВК в Крыму: СМИ узнали, как она работает

Еще одним руководителем "Конвоя" является Василий Ящиков, который заявляет, что его предок был "казаком и личным телохранителем императора Николая II и императрицы Марии Федоровны".

Аксенов и Пригожин создали новую ЧВК в Крыму: СМИ узнали, как она работает

Напомним, по данным издания Bloomberg, Пригожин после неудач в Украине хочет перебросить наемников "Вагнера" в Африку.

При этом в ISW утверждают, что ЧВК может в ближайшие недели потерять большую часть наемников из числа заключенных.

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