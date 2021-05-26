Аксенов о ситуации с водой в Крыму: уже не будет хуже, чем сегодня

Ситуация с водой в оккупированном Крыму такова, что хуже уже не будет. В будущем она якобы будет только улучшаться.
Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает РИА Новости".
"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - заявил Аксенов.
Он также отметил, что уже якобы удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.
Напомним, ранее сообщалось, что российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море, чтобы найти пресную воду для оккупированного Крыма. Предполагается, что под морем могут быть прарусла рек Дон и Кубань.
Также сообщалось, что оценку запасов пресной воды дадут до 1 июля.
До этого оккупационные власти Крыма утверждали, что проблемы с водой могут быть только в курортной Алуште. Полуостров столкнулся с нехваткой воды после российской оккупации в 2014 году. Украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал и исходит из того, что для гражданского населения воды на полуострове достаточно.