Академія ДТЕК отримала міжнародну премію The International CSR Excellence Award 2025

"Академія ДТЕК, відкритий корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК, отримала престижну міжнародну нагороду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках міжнародної кампанії з пошуку найкращих проектів з КСВ від компаній, рад та громад з усього світу за свій проект "The Future We Build/ Майбутнє", яке ми будуємо", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.

В повідомленні підкреслили, що журі відзначило 4 напрямки проєкту "Майбутнє, яке ми будуємо".

Зокрема, було відзначено програму підтримки ветеранів "Герої поруч", програму з навчання та професійного розвитку жінок "Зміст", програму для управлінців "ESG: Sustainability Leadership Program" та серію просвітницьких матеріалів про енергоефективні рішення SaveEnergy.

"Це визнання - важливий стимул для нас продовжувати шлях, у якому освіта - це підтримка, сила і розвиток для людей у найскладніші часи", - зазначила директорка з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК Олена Семич.

За її словами, такі проєкти допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя, жінкам - здобути нові професії, а компаніям - впроваджувати стратегії сталого розвитку навіть під час війни.

"Ми глибоко вдячні організаторам за цю відзнаку і за підтримку місії, яку ми щодня втілюємо в життя", - додала Семич.