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Академия ДТЭК получила международную премию The International CSR Excellence Award 2025

Фото: директор Академии ДТЭК Елена Семич (facebook.com elena.semich)
Автор: Александр Мороз

Академия ДТЭК стала лауреатом престижной международной премии. Речь о The International CSR Excellence Award 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Академия ДТЭК, открытый корпоративный университет энергетической компании ДТЭК, получила престижную международную награду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках международной кампании по поиску лучших проектов по КСО от компаний, советов и общин со всего мира за свой проект "The Future We Build/ Будущее", которое мы строим", - говорится в нем.

Отмечается, что Академия ДТЭК соревновалась с более чем 500 другими номинантами в Международной премии CSR Excellence Awards за 2025 год.

В сообщении подчеркнули, что жюри отметило 4 направления проекта "Будущее, которое мы строим".

В частности, была отмечена программа поддержки ветеранов "Герои рядом", программа по обучению и профессиональному развитию женщин "Содержание", программа для управленцев "ESG: Sustainability Leadership Program" и серию просветительских материалов об энергоэффективных решениях SaveEnergy.

"Это признание - важный стимул для нас продолжать путь, в котором образование - это поддержка, сила и развитие для людей в самые сложные времена", - отметила директор по управлению персоналом ДТЭК, директор Академии ДТЭК Елена Семич.

По ее словам, такие проекты помогают ветеранам вернуться к гражданской жизни, женщинам - получить новые профессии, а компаниям - внедрять стратегии устойчивого развития даже во время войны.

"Мы глубоко благодарны организаторам за эту награду и за поддержку миссии, которую мы ежедневно воплощаем в жизнь", - добавила Семич.

Как сообщалось ранее, Академия ДТЭК получила одну из самых престижных наград в сфере корпоративного образования - 2025 GlobalCCU Award, которая организуется Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU).

Напомним, что в 2023 году Академия ДТЭК уже была признана лучшим корпоративным университетом в номинации "Бренд и устойчивость", а в 2019 году в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

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