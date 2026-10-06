Ajax Systems оборудовала медвежий приют "Біла скеля" системой видеонаблюдения

Ajax Systems установила систему видеонаблюдения в приюте "Біла скеля" в Киевской области. Камеры помогают команде контролировать территорию и следить за спасенными медведями и волками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Ajax Systems поддержала медвежий приют "Біла скеля" - проект Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Збережи дикість".

Компания установила на территории систему видеонаблюдения, которая помогает команде контролировать пространство и заботиться о безопасности жителей.

Кто живет в "Білій скелі"

Медвежий приют "Біла скеля" расположен в селе Чубинском близ Киева. Это приют и центр реабилитации для медведей и волков, пострадавших от человеческой халатности или жестокости.

В настоящее время здесь живут два бывших цирковых медведя: бурый медведь Сыночек и тянь-шанская бурая медведица Чада, а также четверо волков, среди которых волкособака Нимфадора.

Жильцы "Білої скелі" (фото: Ajax Systems)

Технологии для защиты животных

Ajax Systems установила в "Білій скелі" шесть проводных камер Ajax Superior BulletCam HLVF. Камеры оборудованы гибридной подсветкой с инфракрасным и белым светом для четкой ночной съемки, а также встроенным искусственным интеллектом, распознающим людей, животных и транспорт.

Благодаря видеорегистратору Ajax NVR весь архив сохраняется централизованно, а просматривать видео вживую или искать нужный фрагмент можно просто через приложение Ajax.

Для команды приюта система стала дополнительным инструментом надзора за территорией. Теперь работники могут дистанционно следить за ключевыми зонами объекта в реальном времени и при необходимости просматривать архивные видеозаписи.

Система видеонаблюдения от Ajax в приюте "Біла скеля" (фото: Ajax Systems)

"Обычно, когда мы говорим о технологиях Ajax, имеем в виду защиту людей, их домов и бизнеса. Но есть места, где защита нужна тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно. В "Білій скелі" это спасенные животные, за которыми ежедневно ухаживает команда приюта", - рассказал директор по маркетингу Ajax Systems Валентин Гриценко.

Как он отметил, для компании важно, что технологии Ajax могут помогать контролировать ситуацию на территории приюта и поддерживать людей, которые заботятся о его жителях.

По словам координатора проектов фонда "Збережи дикість" Марины Шквири, сотрудничество с Ajax Systems стало важной поддержкой для приюта и позволило вывести его управление на новый уровень.

"Установление системы видеонаблюдения - это новый уровень менеджмента приюта, который раньше был для нас недостижимым. Сам факт такой поддержки свидетельствует о социальной ответственности бизнеса и готовности приобщаться к созданию лучших условий для животных", - отметила она.

От реабилитации до образовательных проектов: чем занимается "Біла скеля" и фонд "Збережи дикість"

Кроме реабилитационной работы приют проводит просветительские мероприятия.

Посетители могут прийти по графику в теплый сезон на экскурсию в сопровождении гида, а круглогодично - на индивидуальную экскурсию "В гости к волкам" от зоолога Марины Шквири, где можно узнать больше о поведении хищников и увидеть их в естественном вольере.

Гостей принимают по предварительной записи в группах до 10 человек, а на территории действуют четкие правила покоя и безопасности животных.

Отметим, Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Збережи дикість", проектом которой стала "Біла скеля", был основан в 2018 году. Организация работает над сохранением дикой природы и развитием ответственного отношения к диким животным.

Среди основных направлений деятельности - спасение и реабилитация диких животных, противодействие эксплуатации и жестокому обращению, просветительская работа, а также участие в разработке законодательства по охране окружающей среды и содержанию диких животных.