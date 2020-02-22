AISU. Школа, где учится поколение будущего

AISU - сертифицированная билингвальная школа в Киеве, где ученики учатся на украинском и английском языках, сочетая украинскую и международную системы образования

В AISU дети учатся с 3 лет и до III курса университета. Выпускники получают диплом международного образца, который признается 2340 университетами в 90 странах мира и дает возможность поступить без дополнительных экзаменов.

В школе работают преподаватели высшей квалификации с новаторскими и творческими подходами к образовательному процессу. Это носители языка, и это люди, которые творят среду ярких эмоций, учат детей не заучивать информацию, а понимать ее.

Мы не просто готовим дипломированных специалистов, мы формируем успешную личность. Основная цель школы - воспитание любознательной, эрудированной и неравнодушной молодежи. Мы мотивируем учащихся быть активными, готовыми проявлять межкультурное понимание и уважение, исследовать мир и учиться на протяжении всей жизни.

Каждый ребенок имеет свои способности, и наша задача - раскрыть их, развивать, формировать компетенции и ценности. Мы исследуем навыки и таланты ребенка, разрабатывая индивидуальную стратегию развития лингвистических, математических, физических и творческих возможностей. В центре внешкольного образования для детей работают творческие кружки и спортивные секции, которые помогут маленькой личности не только на практике применять полученные знания, но и развиваться всесторонне. У каждого ученика есть личный цифровой паспорт, который фиксирует успехи и отслеживает результаты роста.

Школа имеет современную инфраструктуру: бассейн с озоновым очищением воды без хлора, ортопедическую мебель, интерактивные панели последней разработки. В AISU - собственная кухня, где у каждого ребенка свое меню. Школьная библиотека занимает 100 кв м, и для нас очень важно создать для детей мир познания литературы и искусства.

AISU - единственное учебное заведение в Украине, который дает возможность учиться на первых двух курсах американского вуза, не выезжая из Украины. Мы подписали уникальные контракты с Chapman University и Georgia Institute of Technology. Профессора этих университетов являются нашими послами и читают лекции нашим студентам. Ваш ребенок имеет возможность поехать в Соединенные Штаты Америки и поступить сразу на III курс, а по окончании получить американский диплом, котирующийся во всем мире.

AISU - это семья, в которой каждый ребенок особенный. Доверьте нам своего малыша, и вы будете гордиться не только отзывчивым человеком и дипломированным специалистом, а личностью, свободно владеющей несколькими языками и соответствующими компетенциями, достаточными для того, чтобы претендовать на высокооплачиваемую работу в любой точке мира.

Адрес: г.Киев, вул.Драгоманова, 1в

Тел.: +38 (044) 333-88-14, +38 (050) 344-00-44, +38 (067) 350-25-02

Сайт: https://aisu.school/ru/home

Email: aisuschool@gmail.com

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