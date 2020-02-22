AISU. Школа, де вчиться покоління майбутнього

AISU – сертифікована білінгвальна школа в Києві, де учні навчаються українською та англійською мовами, поєднуючи українську та міжнародну системи освіти

У AISU діти навчаються з 3 років і до III курсу університету. Випускники отримують диплом міжнародного зразка, який визнається 2340 університетами в 90 країнах світу і дає можливість вступити без додаткових іспитів.

У школі працюють викладачі найвищої кваліфікації з новаторськими та творчими підходами до освітнього процесу. Це носії мови, і це люди, які творять середовище яскравих емоцій, вчать дітей не заучувати інформацію, а розуміти її.

Ми не просто готуємо дипломованих спеціалістів, ми формуємо успішну особистість. Основна мета школи - виховання допитливої, ерудованої і небайдужої молоді. Ми мотивуємо учнів бути активними, готовими проявляти міжкультурне розуміння та повагу, досліджувати світ і навчатися протягом усього життя.

Кожна дитина має свої здібності, і наше завдання – розкрити їх, розвивати, формувати компетенції й цінності. Ми досліджуємо навички та таланти дитини, розробляючи індивідуальну стратегію розвитку лінгвістичних, математичних, фізичних та творчих можливостей. В центрі позашкільної освіти для дітей працюють творчі гуртки та спортивні секції, які допоможуть маленькій особистості не лише на практиці застосовувати отримані знання, а й розвиватися всебічно. У кожного учня є особистий цифровий паспорт, який фіксує успіхи та відслідковує результати росту.

Школа має сучасну інфраструктуру: басейн з озоновим очищенням води без хлору, ортопедичні меблі, інтерактивні панелі останньої розробки. У AISU – власна кухня, де у кожної дитини своє меню. Шкільна бібліотека займає 100 кв м, і для нас дуже важливо створити для дітей світ пізнання літератури та мистецтва.

AISU – єдиний заклад освіти в Україні, який дає можливість навчатися на перших двох курсах американського вузу, не виїжджаючи з України. Ми підписали унікальні контракти з Chapman University та Georgia Institute of Technology. Професори цих університетів є нашими амбасадорами і читають лекції нашим студентам. Ваша дитина має змогу поїхати до Сполучених Штатів Америки і вступити відразу на III курс, а по закінченню отримати американський диплом, який котується у всьому світі.

AISU – це сім’я, у якій кожна дитина особлива. Довірте нам свого малюка, і ви пишатиметеся не лише чуйною людиною і дипломованим спеціалістом, а особистістю, яка вільно володіє кількома мовами та відповідними компетенціями, достатніми для того, щоб претендувати на високооплачувану роботу у будь-якій точці світу.

Адреса: м.Київ, вул.Драгоманова, 1в

Тел.: +38 (044) 333-88-14, +38 (050) 344-00-44, +38 (067) 350-25-02

Сайт: https://aisu.school/ru/home

Email: aisuschool@gmail.com

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