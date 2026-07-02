Airbus тестуватиме свої технології в Україні: що відомо

Зазначається, що це перше стратегічне партнерство Brave1 із провідною західною оборонною корпорацією, і водночас перший крок нової ініціативи Brave Prime, яка інтегрує світових лідерів оборонної галузі безпосередньо в українську екосистему оборонних інновацій.

У межах співпраці сторони створять спільні робочі групи, від фундаментальних досліджень до модернізації вже наявних рішень. Технології Airbus Defence and Space інтегрують у програму Test in Ukraine, де відбуватиметься інтенсивне спільне тестування безпосередньо на лінії фронту та спільна оцінка результатів із військовими.

Дані про оперативну ефективність технологій одразу повертатимуться в цикл розробки, щоб оперативно реагувати на нагальні стандарти безпеки.

Окрім цього, Airbus стане стратегічним партнером саміту Defence Tech Valley у Львові — однієї з найбільших оборонно-технологічних подій Європи. Це ще раз підтверджує статус компанії як одного з ключових європейських партнерів України у сфері оборонних інновацій.