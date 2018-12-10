МВД получит первые два французские вертолеты Airubus 19 декабря, - Аваков

Фото: Airbus Helicopters (twitter.com/AvakovArsen)

Все 55 вертолетов поставят в 2021 году

Первые два вертолета французской компании Airbus Министерства внутренних дел (МВД) прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что в Украине будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после Германии и Франции.

"Мы создаем единую систему авиации МВД. В рамках контракта с французским правительством будет закуплено 55 вертолетов Airbus. Первые два вертолета прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года, а вся система будет полностью укомплектована до 2021 года. Все вертолеты собираются во Франции и Германии", - сказал Аваков во время рабочей поездки в Мюнхен.

Аваков отметил, что особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем.

"Вертолеты будут в ГСЧС, пограничников, полиции и Нацгвардии. Они будут выполнять профильные задачи - ликвидация пожаров, контроль границы, поиск преступников и пропавших лиц. Но, в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, например, пожара, будут работать все вместе", - отметил министр.

Глава МВД отметил, что сейчас по всей стране строятся пункты базирования, ангары и вся необходимая инфраструктура, а в Кременчуге будут готовить пилотов для системы авиационной безопасности МВД.

"У нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству", - сказал Аваков.

Напомним, в мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда министр Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит уже первые четыре аппарата. Общая стоимость покупки составляет 551 миллионов евро.

По условиям соглашения, МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк МИ-8.