ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

AirBaltic анонсировала новый рейс из Литвы в Украину

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания airBaltic анонсировала запуск нового авиарейса из Вильнюса в Киев. Первый рейс запланирован на 6 октября.

Об этом сообщает avianews.

Согласно расписанию, полеты будут совершаться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт "Борисполь".

Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева - в 09:10.

Самые читаемые новости

Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Минимальная цена авиабилетов на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев - от 20 евро в одну сторону.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Кроме того, МАУ отменила ряд авиарейсов в Европу, и внесла изменения во внутренние маршруты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Литваавиасообщение