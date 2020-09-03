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AirBaltic анонсувала новий рейс з Литви в Україну

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія airBaltic анонсувала запуск нового авіарейсу з Вільнюса до Києва. Перший рейс запланований на 6 жовтня.

Про це повідомляє avianews.

Згідно з розкладом, польоти здійснюватимуться три рази на тиждень щовівторка, щочетверга і щосуботи в аеропорт "Бориспіль".

Вильоти з Вільнюса заплановані на 06:55, повернення з Києва - о 09:10.

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Час у дорозі становитиме 1 год 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак Airbus A220-300.

Мінімальна ціна авіаквитків на рейси з Києва до Вільнюса починається від 28 євро в одну сторону, на рейси з Вільнюса до Києва - від 20 євро в одну сторону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордону на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Крім того, МАУ скасувала низку авіарейсів в Європу, і внесла зміни у внутрішні маршрути.

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