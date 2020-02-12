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Air Serbia запускает новые рейсы со Львова в Белград

Новости » Транспорт     12.02.2020 - 01:47
Air Serbia запускает новые рейсы со Львова в Белград
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Продажа билетов уже открыта

Air Serbia открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.

Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда - в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Отмечается, что опубликованное расписание позволит Air Serbia стыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом обратно.

Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград составляет 258 долларов в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.

Сейчас Air Serbia летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь. С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.

РБК-Украина писало, что летом 2020 года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб.

Напомним, украинский лоукостер SkyUp запустит новые авиарейсы из Харькова в Тбилиси, Батуми, Таль-Авив и болгарский Бургас.

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