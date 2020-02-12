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Air Serbia запускає нові рейси зі Львова в Белград

Новини » Транспорт     12.02.2020 - 01:47
Air Serbia запускає нові рейси зі Львова в Белград
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Продаж квитків вже відкритий

Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси Львів-Белград, які почнуть виконуватися з 5 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Рейси внесені в розклад з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах в нічний час.

Вильоти зі Львова о 04:25 по п'ятницях і в 04:40 в інші дні, вильоти з Белграда - у 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Наголошується, що опублікований розклад дозволить Air Serbia стикувати львівський рейс з ранковим розльотом своїх літаків в міста Європи і вечірнім їх прильотом назад.

Мінімальна ціна авіаквитків на прямі рейси Львів-Белград становить 258 доларів в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.

Зараз Air Serbia літає з Белграда в Київ. У зимовому розкладі 2019/2020 років авіакомпанія виконує два щотижневих рейсу в Бориспіль. З літнього розкладу 2020 року, яка розпочнеться наприкінці березня, частота буде відновлена до трьох рейсів на тиждень, як це було влітку 2019 року.

РБК-Україна писало, що влітку 2020 року стартує пряме авіасполучення з Києва у столиці Хорватії - місті Загреб.

Нагадаємо, український лоукостер SkyUp запустить нові авіарейси з Харкова в Тбілісі, Батумі, Таль-Авів і болгарський Бургас.

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