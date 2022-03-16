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Air Serbia отменила рейсы в Россию, закрыв ей последнее "европейское окно"

Фото: Air Serbia отменила рейсы в Россию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сербская авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград. Пассажиры начали получать письма об отмене перелетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Таким образом, Сербия РФ оставила без последней возможности летать в Европу, хотя еще несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении России и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ.

Однако поведение сербов было встречено волной критики и возмущения.

Указано, Air Serbia, которая выступает как национальный перевозчик, была обвинена в проведении несправедливой политики обогащения на фоне страданий миллионов украинских граждан.

Так, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в субботу обвинила Air Serbia в Twitter в удвоении прямых рейсов до Москвы, когда все другие авиакомпании отменили свои рейсы и закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

"Сербия - единственная в Европе, которая имеет открытое небо в отношении России. Зарабатывать деньги на крови - это не то, что достойно страны - кандидата в ЕС", - заявила она.

Известно, что по состоянию сейчас на сайте сербского перевозчика невозможно приобрести билет на указанном направлении.

Напомним, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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