Air Serbia скасувала рейси до Росії, зачинивши їй останнє "європейське вікно"

Таким чином, Сербія залишила РФ без останньої можливості літати до Європи, хоча ще декількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо Росії та тиску з боку європейської спільноти вдвічі скоротить кількість рейсів до РФ.

Однак поведінка сербів була зустрінута хвилею критики та обурення.

Зазначено, Air Serbia, яка виступає як національний перевізник, була звинувачена у проведенні несправедливої ​​політики збагачення на тлі страждань мільйонів українських громадян.

Так, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в суботу звинуватила Air Serbia у Twitter у подвоєнні прямих рейсів до Москви, коли всі інші авіакомпанії скасували свої рейси та закрили повітряний простір для російських літаків.

"Сербія - єдина в Європі, яка має відкрите небо щодо Росії. Заробляти гроші на крові - це не те, що гідно країни-кандидата в ЄС", - заявила вона.

Відомо, що станом зараз на сайті сербського перевізника неможливо придбати квиток на вказаному напрямку.

Нагадаємо, Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) призупинило дію сертифікатів російських авіакомпаній.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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