Air Malta вдвое увеличит количество рейсов в Украину

Фото: самолет Air Malta (twitter.com/veterdoitcom)

Дополнительная частота рейсов появится с 26 апреля

Авиакомпания Air Malta на период летней навигации вдвое увеличит число прямых рейсов до Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

В авиакомпании сообщили, что дополнительная частота полетов по маршруту Мальта - Киев должна появиться с 26 апреля 2018 года. С этого дня Air Malta будет делать два еженедельных рейсов до Украины из Мальты - по вторникам в 16:00 и по пятницам в 20:40. Из Киева рейсы будут отправляться во вторник в 21:05 и в 01:45 по субботам.

Сейчас авиаперевозчик летает в Киев только один раз в неделю - по пятницам.

Ранее сообщалось, что в 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов превысил 20 млн. Как сообщается, общее количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в 2018 году достигла 20,5 миллионов.

Напомним, что авиакомпания Ernest Airlines закрывает рейсы из Львова в нескольких итальянских городов. В пресс-службе аэропорта отметили, что в течение 2018 года авиакомпания Ernest Airlines перевезла более 100 тысяч пассажиров между Львовом и городами Италии.