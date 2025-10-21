ua en ru
AI та антидроновий захист. В Favbet Tech розповіли про розробки для оборони країни

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 16:49
AI та антидроновий захист. В Favbet Tech розповіли про розробки для оборони країни
Автор: Юлія Бойко

Після початку повномасштабного вторгнення українські ІТ-компанії стали природними партнерами армії: у них є швидкі команди, продуктова експертиза та досвідчені інженери, здатні працювати з сучасними технологіями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Favbet Tech вже більш як три роки співпрацює з Силами оборони України та сьогодні розвиває одразу декілька мілітарних напрямів.

"Системна підтримка українського війська з боку Favbet Tech має три ключові компоненти для забезпечення технологічної переваги наших воїнів на полі бою - FPV-дрони, АІ-системи для розвідки й цілевказання, а також підготовку підрозділів, що протидіють ворожим дронам", - розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

У безпілотному сегменті FAVBET Tech інвестує у розробку й виробництво програмно-апаратних комплексів FPV-дронів, які потім передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач.

Крім цього, спеціалісти FAVBET Tech працюють над розробкою комплексу з технологіями штучного інтелекту, який підвищує швидкість та точність обробки розвідданих, здатен "підсвічувати" потенційні цілі та наскільки це можливо спрощувати роботу.

Деталі проєкту компанія не розкриває з міркувань безпеки, однак наголошує, що робота ведеться у тісній співпраці з ротами ударних БпЛА. Тож система проходить випробування у польових умовах та доопрацьовується, виходячи з реальних потреб підрозділів на лінії зіткнення.

AI та антидроновий захист. В Favbet Tech розповіли про розробки для оборони країни

Фото: Shutterstock

Окремий напрям - підготовка до протидії ворожим дронам. Як розповідає Артем Скрипник, тут Favbet Tech співпрацює з підрозділами десантно-штурмових військ. В межах ініціативи компанія підтримує поставку антидронових "рушниць" та допомагає створювати програмно-оперативний тренажерний комплекс для навчання виявленню й придушенню БпЛА.

"Саме БпЛА сьогодні є одним з найбільш небезпечних та розповсюджених засобів ураження на полі бою. Задача FAVBET Tech зараз - дати якомога більшій кількості наших воїнів сучасні інструменти та навички для протидії ворожим "пташкам", - каже керівник.

Як розповідають у компанії, поточні інженерні розробки є логічним продовженням підтримки оборонних зусиль Україні з боку FAVBET Tech. З перших днів повномасштабного вторгнення спеціалісти компанії долучались до атак на критичну ІТ-інфраструктуру ворога, а також займались розробкою програмного забезпечення для потреб ЗСУ.

Компанія також є партнером ГО "КіберПолк", з якою співпрацює у напрямках кіберзахисту, та раніше профінансувала розширення інженерної школи "Дронарня", що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військовослужбовців збірці та ремонту БпЛА.

FAVBET Tech - українська ІТ-компанія з головним офісом в Києві. У 2025 році увійшла до "Топ-50 українських ІТ-компаній" за версією видання DOU.

Цього ж року компанія стала співзасновником АІ-комітету Асоціації "IT Ukraine", що об’єднав провідні компанії галузі навколо питань сталого розвитку штучного інтелекту в Україні.

