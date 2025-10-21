AI и антидроновая защита. В Favbet Tech рассказали о разработках для обороны страны

После начала полномасштабного вторжения украинские ІТ-компании стали естественными партнерами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Favbet Tech уже более трех лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько милитаристских направлений.

"Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя - FPV-дроны, ИИ-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским дронам", - рассказывает СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

В беспилотном сегменте FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.

Кроме этого, специалисты FAVBET Tech работают над разработкой комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен "подсвечивать" потенциальные цели и насколько это возможно упрощать работу.

Детали проекта компания не раскрывает из соображений безопасности, однако отмечает, что работа ведется в тесном сотрудничестве с ротами ударных БпЛА. Поэтому система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается, исходя из реальных потребностей подразделений на линии соприкосновения.

Отдельное направление - подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артем Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидронових "ружей" и помогает создавать программно-оперативный тренажерный комплекс для обучения выявлению и подавлению БпЛА.

"Именно БпЛА сегодня является одним из самых опасных и распространенных средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас - дать как можно большему количеству наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским "птичкам", - говорит руководитель.

Как рассказывают в компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании участвовали в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.

Компания также является партнером ОО "КиберПолк", с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БпЛА.