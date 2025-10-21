ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

AI и антидроновая защита. В Favbet Tech рассказали о разработках для обороны страны

Украина, Вторник 21 октября 2025 16:49
UA EN RU
AI и антидроновая защита. В Favbet Tech рассказали о разработках для обороны страны Фото: Favbet Tech рассказал о разработке для обороны Украины (Shutterstock)
Автор: Юлия Бойко

После начала полномасштабного вторжения украинские ІТ-компании стали естественными партнерами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Favbet Tech уже более трех лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько милитаристских направлений.

"Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя - FPV-дроны, ИИ-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским дронам", - рассказывает СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

В беспилотном сегменте FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.

Кроме этого, специалисты FAVBET Tech работают над разработкой комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен "подсвечивать" потенциальные цели и насколько это возможно упрощать работу.

Детали проекта компания не раскрывает из соображений безопасности, однако отмечает, что работа ведется в тесном сотрудничестве с ротами ударных БпЛА. Поэтому система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается, исходя из реальных потребностей подразделений на линии соприкосновения.

AI и антидроновая защита. В Favbet Tech рассказали о разработках для обороны страны

Фото: Shutterstock

Отдельное направление - подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артем Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидронових "ружей" и помогает создавать программно-оперативный тренажерный комплекс для обучения выявлению и подавлению БпЛА.

"Именно БпЛА сегодня является одним из самых опасных и распространенных средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас - дать как можно большему количеству наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским "птичкам", - говорит руководитель.

Как рассказывают в компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании участвовали в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.

Компания также является партнером ОО "КиберПолк", с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БпЛА.

FAVBET Tech - украинская ИТ-компания с главным офисом в Киеве. В 2025 году вошла в "Топ-50 украинских ІТ-компаний" по версии издания DOU.

В этом же году компания стала соучредителем ИИ-комитета Ассоциации "IT Ukraine", объединившего ведущие компании отрасли вокруг вопросов устойчивого развития искусственного интеллекта в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию