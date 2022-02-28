Под Ахтыркой оккупанты расстреляли легковой автомобиль

Российские захватчики под Ахтыркой Сумской области расстреляли легковой автомобиль. Они выбросили пассажиров и водителя, а транспортное средство забрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ахтырки Павла Кузьменко .

"Только перед Чупаховкою на БТРе враг расстрелял легковой автомобиль ВАЗ-99. Граждан выбросили из автомобиля. Сами пересели в автомобиль и поехали в сторону Чупаховки", - заявил городской голова.

Он обратился к местным жителям и призвал быть осторожными.