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В Бердянске российские солдаты цинично расстреляли мирного жителя

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Бердянск , Понедельник 28 февраля 2022 10:22
В Бердянске российские солдаты цинично расстреляли мирного жителя Фото: В Бердянске оккупанты расстреляли мирного жителя (facebook com brd rayonna adm)
Автор: Анна Шиканова

В Бердянске российские оккупанты цинично расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон, чтобы позвонить домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Сообщается, что военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в Россию.

"Вот таким способом исполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, заправок, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в социальных сетях", - сообщили в Запорожской ОГА.

Также они напомнили, с начала военной агрессии оккупанта в Украине погибли 16 детей.

"Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ. Мы будем бороться до конца!", - подчеркнули в ОГА.

Ранее в Запорожской ОГА сообщили, что Бердянск оккупирован. Местные жители рассказали, что оккупанты бродят по домам в поисках телефонов.

Ранее мы сообщали о том, что и.о. мэра Бердянска покинул административные здания из-за захвата.

Напомним, следить за оперативной информацией о ситуации в Украине можно в онлайн-трансляции.

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