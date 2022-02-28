В Бердянске российские солдаты цинично расстреляли мирного жителя

В Бердянске российские оккупанты цинично расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон, чтобы позвонить домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Сообщается, что военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в Россию.

"Вот таким способом исполняется так называемая "военная операция", целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, заправок, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в социальных сетях", - сообщили в Запорожской ОГА.

Также они напомнили, с начала военной агрессии оккупанта в Украине погибли 16 детей.

"Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ. Мы будем бороться до конца!", - подчеркнули в ОГА.

Ранее в Запорожской ОГА сообщили, что Бердянск оккупирован. Местные жители рассказали, что оккупанты бродят по домам в поисках телефонов.