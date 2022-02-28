Під Охтиркою окупанти розстріляли легковий автомобіль

Російські загарбники під Охтиркою Сумської області розстріляли легковий автомобіль. Вони викинули пасажирів та водія, а транспортний засіб забрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Охтирки Павла Кузьменка .

"Щойно перед Чупахівкою на БТРі ворог розстріляв легковий автомобіль ВАЗ-99. Громадян викинули з автомобіля. Самі пересіли в автомобіль і поїхали в сторону Чупахівки", - заявив міський голова.

Він звернувся до місцевих жителів та закликав бути обережними.