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Під Охтиркою окупанти розстріляли легковий автомобіль

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Охтирка, Понеділок 28 лютого 2022 12:27
Під Охтиркою окупанти розстріляли легковий автомобіль Фото: під Охтиркою розстріляли авто (скріншот з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники під Охтиркою Сумської області розстріляли легковий автомобіль. Вони викинули пасажирів та водія, а транспортний засіб забрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Охтирки Павла Кузьменка.

"Щойно перед Чупахівкою на БТРі ворог розстріляв легковий автомобіль ВАЗ-99. Громадян викинули з автомобіля. Самі пересіли в автомобіль і поїхали в сторону Чупахівки", - заявив міський голова.

Він звернувся до місцевих жителів та закликав бути обережними.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські окупанти розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон.

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