Під Охтиркою окупанти розстріляли легковий автомобіль
Фото: під Охтиркою розстріляли авто (скріншот з відео)
Російські загарбники під Охтиркою Сумської області розстріляли легковий автомобіль. Вони викинули пасажирів та водія, а транспортний засіб забрали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Охтирки Павла Кузьменка.
"Щойно перед Чупахівкою на БТРі ворог розстріляв легковий автомобіль ВАЗ-99. Громадян викинули з автомобіля. Самі пересіли в автомобіль і поїхали в сторону Чупахівки", - заявив міський голова.
Він звернувся до місцевих жителів та закликав бути обережними.