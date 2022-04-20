В Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета, - Тимошенко

На освобожденных от оккупантов территориях Сумскрй области продолжаются работы по восстановлению важных инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По информации Тимошенко, в городе Ахтырка разобрали завалы возле городского совета и вывезли твердые бытовые отходы.
"Ведутся работы по ликвидации прорыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской. Продолжается уборка завалов", - добавил он о ситуации в городе.
Великописаревская ТГ. Ремонтными бригадами осуществляется временное подсоединение к электрическим сетям для скорейшего восстановления электроснабжения населению.
Ромны. Отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске.
Также как информируют в ОП, сейчас ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы - Полтава.
Напомним, ранее Тимошенко сообщал о выделении из резервного фонда для Сумской области 250 млн грн на ликвидацию последствий военных действий.