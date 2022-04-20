В Ахтырке разобрали завалы разрушенного россиянами горсовета, - Тимошенко

По информации Тимошенко, в городе Ахтырка разобрали завалы возле городского совета и вывезли твердые бытовые отходы.

"Ведутся работы по ликвидации прорыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской. Продолжается уборка завалов", - добавил он о ситуации в городе.

Тем временем в Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов. Выполнен ремонт водопровода на улице Морозова, проводится проверка технического состояния оборудования и конструкций канализационно-насосной станции на улице Набережной, продолжаются работы по восстановлению электро - и газоснабжения.

Великописаревская ТГ. Ремонтными бригадами осуществляется временное подсоединение к электрическим сетям для скорейшего восстановления электроснабжения населению.

Ромны. Отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске.

Также как информируют в ОП, сейчас ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы - Полтава.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал о выделении из резервного фонда для Сумской области 250 млн грн на ликвидацию последствий военных действий.