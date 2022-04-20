В Охтирці розібрали завали зруйнованої росіянами міськради, - Тимошенко

За інформацією Тимошенка, у місті Охтирка розібрали завали біля міської ради та вивезли тверді побутові відходи.

"Ведуться роботи з ліквідації прориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської. Продовжується прибирання завалів", - додав він про ситуацію в городі.

Тим часом у Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів. Виконано ремонт водопроводу на вулиці Морозова, проводиться перевірка технічного стану обладнання та конструкцій каналізаційно-насосної станції на вулиці Набережній, тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання.

Великописарівська ТГ. Ремонтними бригадами здійснюється тимчасове під’єднання до електричних мереж для якнайшвидшого відновлення електропостачання населенню.

Ромни. Відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі.

Також як інформують в ОП, наразі ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми - Полтава.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв про виділення з резервного фонду для Сумської області 250 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій.