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В Охтирці розібрали завали зруйнованої росіянами міськради, - Тимошенко

Фото: в Охтирці розібрали завали зруйнованої росіянами міськради (t me)
Автор: Артем Горовенко

На звільнених від окупантів територіях Сумської області тривають роботи з відновлення важливих інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За інформацією Тимошенка, у місті Охтирка розібрали завали біля міської ради та вивезли тверді побутові відходи.

"Ведуться роботи з ліквідації прориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської. Продовжується прибирання завалів", - додав він про ситуацію в городі.

Тим часом у Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів. Виконано ремонт водопроводу на вулиці Морозова, проводиться перевірка технічного стану обладнання та конструкцій каналізаційно-насосної станції на вулиці Набережній, тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання.

Великописарівська ТГ. Ремонтними бригадами здійснюється тимчасове під’єднання до електричних мереж для якнайшвидшого відновлення електропостачання населенню.

Ромни. Відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі.

Також як інформують в ОП, наразі ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми - Полтава.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв про виділення з резервного фонду для Сумської області 250 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій.

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