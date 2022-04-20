В Охтирці розібрали завали зруйнованої росіянами міськради, - Тимошенко

На звільнених від окупантів територіях Сумської області тривають роботи з відновлення важливих інфраструктурних об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
За інформацією Тимошенка, у місті Охтирка розібрали завали біля міської ради та вивезли тверді побутові відходи.
"Ведуться роботи з ліквідації прориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської. Продовжується прибирання завалів", - додав він про ситуацію в городі.
Великописарівська ТГ. Ремонтними бригадами здійснюється тимчасове під’єднання до електричних мереж для якнайшвидшого відновлення електропостачання населенню.
Ромни. Відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі.
Також як інформують в ОП, наразі ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми - Полтава.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв про виділення з резервного фонду для Сумської області 250 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій.