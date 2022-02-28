В Ахтырке подорвана нефтебаза, начался масштабный пожар

Сегодня, 28 февраля, в ходе войны России против Украины была подорвана нефтебаза в Ахтырке Сумской области. На месте инцидента возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Напомним, ранее вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела загорелось хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО". На данный момент угрозы для людей нет.

РБК-Украина писало, что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе и как уберечь себя.