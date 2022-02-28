В Охтирці підірвано нафтобазу, почалася масштабна пожежа

Сьогодні, 28 лютого, під час війни Росії проти України було підірвано нафтобазу в Охтирці Сумської області. На місці інциденту виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
"Охтирка. Підірвано нафтобазу. 12:30", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу спалахнуло сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі загрози для людей немає.
РБК-Україна писало, що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі і як уберегти себе.