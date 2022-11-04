У Ахметова заявили, що бізнесмен відновить заводи Маріуполя після звільнення міста від окупантів

"Наші заводи у Маріуполі ніколи, за жодних обставин не будуть працювати під окупацією. Ми відновимо їх лише під українським прапором",- наголосила Ємченко.

За її словами, з 2014 по 2022 рік Маріуполь перетворився у вітрину українського Донбасу.

"Маріуполь стрімко модернізувався у всіх напрямках і став дуже привабливим для життя. І ми, як власники двох металургійних гігантів в місті, на яких загалом працювало близько 40 тисяч людей, інвестували в розвиток міста сотні мільйонів доларів", - зазначила директор з комунікацій.

За її словами, перед війною, металургійні комбінати Маріуполя підготували свої бомбосховища до облоги і створили там достатні запаси їжі, води, ліків і пального.

"Ми горді тим, що за рішенням нашого інвестора Ріната Ахметова зробили свій вагомий внесок в цей фантастичний опір - відкрили захисникам Маріуполя і містянам сховища наших металургійних заводів, із запасами їжі, палива, медикаментів і таке інше. Це врятували тисячі цивільних життів та життів захисників ціною суттєвого руйнування вже легендарної Азовсталі", - зазначила Наталія Ємченко.