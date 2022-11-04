Ахметов під час війни втратив найбільше з українського списку Forbes

Бізнесмен Рінат Ахметов за час війни втратив найбільше серед великих бізнесменів зі списку Forbes. При цьому бізнесмен віддав на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі понад 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ .

"Станом на жовтень, його статки американський Forbes Billianaires оцінював у $4,3 млрд. Рік тому НВ та Dragon Capital нарахували йому $11,5 млрд", - йдеться у статті.

Металургійна група "Метінвест" - головний актив Ахметова - втратила Азовсталь та ММК ім. Ілліча, два найбільші металургійні комбінати в окупованому Маріуполі.

"За відновною вартістю (витрати на побудову аналогічних компаній, - ред.) втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію складають від $17 до $20 млрд", - зазначив Ахметов в інтерв'ю НВ.

Крім того, періодично зупиняються гірничо-збагачувальні комбінати у Кривому Розі. Внутрішній попит на залізняк скоротився, а експорт майже зупинився через блокаду Росією морських портів.

"Другий найбільший бізнес Ріната Ахметова, енергохолдинг ДТЕК тане на очах. Від ракетного обстрілу страждає все: від ліній електропередач до електростанцій. За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, вартість обладнання, необхідного для відновлення, становить "сотні мільйонів доларів", - наголошується в публікації.

Окуповані всі вітроелектростанції, частина сонячних електростанцій та дві ТЕС.

З інших помітних змін у бізнесі Ахметова журналісти відзначили втрати в аграрному холдингу HarvEast та добровільну відмову всіх медіаактивів.

При цьому Ахметов більше за інших великих бізнесменів віддає на підтримку ЗСУ та цивільного населення.

"Загальна сума допомоги (гуманітарної та мілітарної) - понад 3 млрд грн", - повідомляє видання з посиланням на дані SCM.